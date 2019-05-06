"Щемит сердце". Спортивный мир скорбит по трагедии в Шереметьеве

Трагедия в московском аэропорту Шереметьево, в котором аварийную посадку совершил самолет Sukhoi Superjet-100, не оставила в стороне представителей спортивного общества. Свои соболезнования пострадавшим выразили различные организации, клубы и спортсмены.

Одними из первых на происшествие в Шереметьеве отреагировала Федерация хоккея России: "5 мая в аэропорту Шереметьево вскоре после взлета совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом Москва – Мурманск. Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, и скорейшего выздоровления – получившим травмы".

Свою скорбь выразили в баскетбольном УНИКСе, опубликовав свое сообщение в Twitter-аккаунте: "Приносим наши искренние соболезнования всем семьям погибших ужасной трагедии".

Скорбят и в гандбольном клубе "Ростов-Дон": "Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Мы скорбим вместе с вами".

Высказалась о трагедии в московском аэропорту бывшая волейболистка и двукратная чемпионка мира в составе сборной России Екатерина Гамова: "Самое страшное всегда – это человеческие жертвы. Особенно щемит сердце, когда слышишь о погибших детях. Царствия Небесного".

Напомним, что по последним данным в результате возгорания самолета при посадке в воздушной гавани погиб 41 человек.