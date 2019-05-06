ЧП в Шереметьеве. Аварийная посадка, пожар на борту: обобщение

Более 40 человек погибли в результате пожара на борту самолёта SSJ-100. Вечером 5 мая самолет вылетел в Мурманск из Москвы, но вскоре вернулся в Шереметьево и загорелся во время аварийной посадки.

На сайте "Аэрофлота" появился список выживших пассажиров рейса Москва - Мурманск. Это данные, подтверждённые Следственным комитетом.

В результате аварийной посадки самолёта "Сухой Суперджет" 37 человек выжили, погибли 40 пассажиров (по данным СМИ, погиб гражданин США; точной информации пока нет) и один член экипажа (Максим Моисеев до последнего выводил пассажиров из горящего самолета). Всего на борту было 78 человек.

Аварийно-спасательные работы на месте катастрофы завершены, начаты буксировка лайнера и ликвидация последствий. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тщательно расследовать произошедшее.

Сейчас в Шереметьеве развернут оперативный штаб, куда прибыли эксперты Ространснадзора, прокуратуры и Следственного комитета, который возбудил уголовное дело.

Очевидцы утверждают, что сидевшие в хвостовой части самолета люди фактически были заблокированы на своих местах, поскольку находившиеся впереди пассажиры активно доставали ручную кладь. Именно желание спасти свои вещи, как отмечают эксперты, могло стоить жизни людям, для которых проход между кресел оказался заблокирован, а задний аварийный выход был недоступен.

Помощь пострадавшим окажут власти Подмосковья. Такое поручение губернатор Андрей Воробьев дал региональным министерствам здравоохранения и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Семьи погибших пассажиров-жителей Мурманской области получат по 1 миллиону рублей, доставленные в больницы пострадавшие – по 500 тысяч рублей, сообщил журналистам врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. В области объявлен трехдневный траур.

МЧС России открыло телефон круглосуточной горячей линии — 8-800-775-17-17.

Горячую линию открыли и власти Мурманской области. Номер телефона — 8 (8152) 39-99-99.