Тема:
Аварийная посадка в Шереметьеве 13 минут назад
ЧП в Шереметьеве. Аварийная посадка, пожар на борту: обобщение
Более 40 человек погибли в результате пожара на борту самолёта SSJ-100. Вечером 5 мая самолет вылетел в Мурманск из Москвы, но вскоре вернулся в Шереметьево и загорелся во время аварийной посадки.
На сайте "Аэрофлота" появился список выживших пассажиров рейса Москва - Мурманск. Это данные, подтверждённые Следственным комитетом.
В результате аварийной посадки самолёта "Сухой Суперджет" 37 человек выжили, погибли 40 пассажиров (по данным СМИ, погиб гражданин США; точной информации пока нет) и один член экипажа (Максим Моисеев до последнего выводил пассажиров из горящего самолета). Всего на борту было 78 человек.
Аварийно-спасательные работы на месте катастрофы завершены, начаты буксировка лайнера и ликвидация последствий. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тщательно расследовать произошедшее.
Сейчас в Шереметьеве развернут оперативный штаб, куда прибыли эксперты Ространснадзора, прокуратуры и Следственного комитета, который возбудил уголовное дело.
Очевидцы утверждают, что сидевшие в хвостовой части самолета люди фактически были заблокированы на своих местах, поскольку находившиеся впереди пассажиры активно доставали ручную кладь. Именно желание спасти свои вещи, как отмечают эксперты, могло стоить жизни людям, для которых проход между кресел оказался заблокирован, а задний аварийный выход был недоступен.
Помощь пострадавшим окажут власти Подмосковья. Такое поручение губернатор Андрей Воробьев дал региональным министерствам здравоохранения и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Семьи погибших пассажиров-жителей Мурманской области получат по 1 миллиону рублей, доставленные в больницы пострадавшие – по 500 тысяч рублей, сообщил журналистам врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. В области объявлен трехдневный траур.
МЧС России открыло телефон круглосуточной горячей линии — 8-800-775-17-17.
Горячую линию открыли и власти Мурманской области. Номер телефона — 8 (8152) 39-99-99.
Ранее по теме
-
В Мурманской области объявлен трехдневный траур13 минут назад
-
"Щемит сердце". Спортивный мир скорбит по трагедии в Шереметьеве1 час назад
-
Ространснадзор начал проверки в связи с авиапроисшествием в Шереметьеве1 час назад
-
Шереметьево. Авиакатастрофа. Предварительный список выживших2 часа назад
-
"Все на выход!": вспыхнувший "Суперджет" пошел на посадку с большим перелетом2 часа назад
-
Шереметьево работает в ограниченном режиме, "Аэрофлот" отменил часть рейсов2 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пожар и жесткая посадка в Шереметьеве
- Welt: Россия снова стала сверхдержавой
- Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища и автоматы
- Вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
- Израильские силовики убили полевого командира ХАМАС
Самое читаемое
-
В аварии на Кубани погибли артисты комедийного проекта Stand Up
- Найдена яма с останками казненных советских граждан
- Пятеро убитых и живой ребенок: омбудсмен сообщила подробности трагедии
- Друзья заживо сгорели в машине напротив пожарной
- Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента
- Король Таиланда вступил в брак с генералом
Телеканал "Россия"
-
Российская делегация с Сергеем Лазаревым поехала в Тель-Авив
- Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Подарок к празднику: канал "Россия" покажет "Т-34" 9 мая
- Что смотреть на телеканале "Россия" в майские выходные?
Вести.Экономика
-
Может ли мировая экономика пережить нефть по $100 за баррель?
- 15 правил этикета при написании электронных писем
- ФРС готовит новый вариант QE?
- Рынок США: новые рекорды и риски Армагеддона
- 8 рисков для туристов на отдыхе
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
- Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul
- Новый Mercedes-Benz GLS для России: первые детали
- На Украину официально повезли битый автохлам из США
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Обнаружена связь между плацентой и развитием аутизма
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
НАТО проводит учения в "русских" кварталах
- Жители Донбасса рассказали, зачем им российские паспорта
- Россия собирает "Бессмертный полк"
Вести-Москва
-
"Московская весна A Сappella": услышать живое пение можно на 50 площадках
- В столице проходит весенний мотофестиваль
- Усадьбы Останкино и Кусково готовятся встречать вековой юбилей
- Ажиотаж в Третьяковке: посетители спешат увидеть уникальные работы Эдварда Мунка
- В Москве открылись необычные площадки для регистрации брака
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Снижение обоняния в пожилом возрасте может указывать на скорую смерть
- В Париже прошла церемония награждения самых выдающихся женщин-учёных мира
- Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов
- Найдены сразу две неизвестные египетские царицы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом