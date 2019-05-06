Компания Boeing знала о проблемах с системой оповещения до катастрофы в Индонезии и молчала

The Wall Street Journal со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли и федеральных органах власти США сообщила, что компания Boeing за год до катастрофы в Индонезии знала о проблемах с системой оповещения и неисправности датчиков угла атаки в самолетах Boeing 737 MAX и скрывала данное обстоятельство.

По данным издания, компания Boeing только после крушения самолета в октябре прошлого года довольно уклончиво объяснила заказчикам и летчикам суть проблемы, передает ТАСС.

Федеральное авиационное управление США озабочена этой ситуацией, которая может затруднить возобновление полетов 737 MAX.

По данным издания, в Федеральном авиационном управлении США практически сразу после катастрофы намеревались запретить в прошлом году полеты Boeing 737 MAX из-за того, что система не работала на некоторых самолетах, но позже решили этого не делать.

Именно в результате неисправности датчиков угла атаки могла включиться система MCAS, сбой в работе которой мог привести к крушению как самолета Lion Air, произошедшего 29 октября 2018 года в Индонезии (189 человек погибли), так и лайнера Ethiopian Airlines10 марта 2019 года, в результате чего погибли 157 человек.