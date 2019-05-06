Армия маршала Хафтара в Ливии нанесла критический удар по противнику

Военно-воздушные силы армии маршала Хафтара наносят удары по ряду позиций в ливийской столице Триполи. Полностью уничтожен оперативный штаб Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — противника Хафтара.

В сообщении отмечается, что удары были "точными и прямыми", оперативный штаб, возглавляемый Усамой аль-Джували, был полностью уничтожен, передает РИА Новости.

4 апреля текущего года маршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), приказал начать наступление на Триполи, чтобы освободить город от террористов. Подразделения ЛНА взяли под контроль города Гарьян и Сурман, расположенные к югу от ливийской столицы. В конце апреля представители Хафтара объявили о начале второй фазы наступления на город.

Вооруженные формирования, лояльные правительству в Триполи, объявили о начале операции "Вулкан гнева", направленной против армии Хафтара. 4 мая глава ПНС Файез Саррадж заявил, что его регулярные и вспомогательные части стойко держат свои позиции на всех фронтах, силы агрессора отступают и прибегают к слепым обстрелам гражданских районов.

Ливия фактически перестала функционировать как единое государство после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В настоящее время в стране царит двоевластие: на востоке заседает парламент, избранный народом, а на западе руководит Правительство национального согласия, сформированное при поддержке Евросоюза и ООН.