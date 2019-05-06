ПАОК Ивана Саввиди установил исторический рекорд чемпионата Греции

В Греции завершился чемпионат по футболу. Чемпионом досрочно стал ПАОК из города Салоники. Для "паокары" это чемпионство стало первым с 1985 года. Теперь же футболисты в черно-белом добились еще одного значимого достижения.

В матче заключительного, 30 тура чемпионата Греции игроки ПАОКа одержали победу над "Янниной" со счетом 2:0 и завершили сезон без единого поражения. Всего в активе "орлов" 26 побед и 4 ничьи. При таких показателях они добились своего третьего чемпионского титула в истории.

ПАОК стал вторым в истории греческого футбола, кто прошел всю дистанцию турнира без проигрышей. В сезоне 1963/64, то есть 55 лет назад, подобное достижение также покорялось "Панатинаикосу". Впрочем, афиняне тогда из 30 матчей выиграли 24 при шести ничьих поэтому ПАОК имеет преимущество в данном национальном рекорде.

Напомним, что клуб из Салоников принадлежит российскому бизнесмену с греческим корнями Ивану Саввиди.