Шереметьево возобновляет отправку рейсов в Мурманск после катастрофы

Аэропорт "Шереметьево" возобновил отправку рейсов из Москвы в Мурманск после катастрофы самолета компании "Аэрофлот".

Два рейса уже направляются из столицы, объявлена регистрация на третий рейс, отправление которого запланировано на 7​​​.15, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" отменил 17 рейсов и еще 28 задержал. Рейсы на посадку были перенаправлены в другие аэропорты. 20 рейсов принял аэропорт в Нижнем Новгороде. Восемь самолетов приземлились в петербургском "Пулково", один рейс принял воронежский аэропорт и еще 10 рейсов сели в Домодедове.

Накануне, 5 мая, в Шереметьеве произошла трагедия. Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку. При этом у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным, в результате катастрофы погиб 41 человек (40 пассажиров и один член экипажа). Госпитализированы, по данным министра здравоохранения, шесть человек.

В Мурманской области объявлен трехдневный траур. Ространснадзор заявил, что проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и госкорпорации по ОРВД.

За расследованием катастрофы следит мексиканская авиакомпания Interjet, использующая пять российских самолетов Sukhoi SuperJet 100.