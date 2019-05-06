Боевик "Мстители: Финал" возглавил российский кинопрокат

Российский кинопрокат возглавил фантастический боевик "Мстители: Финал". Сборы картины за выходные составили 925 миллионов рублей, общие сборы в РФ и странах СНГ за неделю составили почти 2,2 миллиарда рублей.

Мировые кассовые сборы превысили 2 миллиарда долларов. Картина по этому показателю приближается к седьмому эпизоду саги "Звездные войны: Пробуждение силы", передает ТАСС.

Главные роли в картине Энтони и Джо Руссо "Мстители: Финал" исполнили Роберт Дауни-младший, Брэдли Купер, Крис Хемсворт, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон и другие.

Второе и третье места в российском прокате по кассовым сборам заняли американская мелодрама "В метре друг от друга" (86,3 миллионов рублей) и российский мультфильм "Большое путешествие" (67,8 миллионов рублей).