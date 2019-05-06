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Аварийная посадка в Шереметьеве 41 минута назад
В Москве врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших в авиакатастрофе
Трехдневный траур объявлен в Мурманской области. В Москве врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших; в больницах остаются шесть человек. В списке жертв, по последним данным, 41 человек. Ространснадзор проведет внеплановые проверки трех компаний. Тем временем в Шереметьеве возобновили отправку рейсов в Мурманск, куда и направлялся "Суперджет-100".
Первые секунды после экстренного приземления лайнера: "Суперджет" ударяется носом и шасси о взлетно-посадочную полосу и загорается. Внутри находятся 78 человек, больше половины из них погибли.
"Из 78 человек, находившихся на борту самолета, — 37 выживших", — заявила представитель Следственного комитета.
Информация о погибших меняется стремительно. Тяжелее всего спасателям было добраться до пассажиров хвостовой части лайнера, где был эпицентр пожара.
Всех раненых экстренно эвакуируют в ближайшие больницы. В основном у людей диагностируют ожоги и отравления. Из шести госпитализированных трое находятся в тяжелом состоянии.
"Мы надеемся, что прогноз пациентов благоприятный, самый тяжелый пациент — женщина, она на искусственной вентиляции легких в институте Вишневского. Пациенты были доставлены в больницу города Химки и в Красногорскую больницу Московской области. В Шереметьево и в Мурманске сейчас находятся родственники пострадавших, с ними работают психологи", — заявила Вероника Скворцова, министр здравоохранения.
В терминале B аэропорта Шереметьево развернут оперативный штаб. Его охраняют сотрудники полиции. Медики и психологи оказывают помощь пострадавшим.
Сейчас специалисты выясняют причины трагедии. Проверку начали прокуратура и Ространснадзор. Самолету удалось экстренно сесть в Шереметьеве только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Это был рейс Москва-Мурманск. В полёте он провёл 28 минут.
Трагедия в Шереметьеве повлияла на расписание полётов "Аэрофлота". Суммарно перевозчик отменил и задержал около 50 рейсов из аэропорта в воскресенье и понедельник. Это связано с закрытием одной из взлётно-посадочных полос. Также на более позднее время перенесены вылеты десятков рейсов авиакомпании из других городов в Шереметьево. Изменения коснулись как полётов внутри России, так и за рубеж.
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