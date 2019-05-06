Торговля между США и КНР: Трамп грозит немедленно повысить пошлины
Дональд Трамп готов более чем в два раза повысить тарифы на импорт китайских товаров уже в пятницу.
Президент США заявил, что повысит тарифы на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов с 10% до 25%. Более того, он пригрозил в ближайшее время ввести 25%-е тарифы на дополнительные товары на 325 млрд долларов.
Уже несколько месяцев американский президент и его экономический советник Кадлоу едва ли не в ежедневном режиме говорили об успешном ходе переговоров, однако неожиданное заявление Трампа говорит об обратном, сообщает телеканал "Россия 24".
Вместе с тем как раз на этой неделе ожидалось, что переговоры выйдут на финишную прямую и сделка будет заключена. Эксперты не исключают, что слова Трампа — способ оказать дополнительное давление.
Как пишет The Walls Street Journal, китайская сторона с удивлением восприняла такую резкую смену риторики Трампа. Более того, издание сообщает, что теперь КНР рассматривает вариант отмены визита в Вашингтон своего главного торгового переговорщика. Очередной раунд переговоров должен был состояться на этой неделе.
Для рынков заявления главы Белого дома стали громом среди ясного неба. С самого открытия фьючерсы на американские индексы начали стремительно снижаться, теряя около 2%. Курс юаня к доллару теряет один процент с третью.
С момента начала так называемого торгового перемирия 1 декабря Трамп дважды откладывал повышение тарифов на товары на 200 млрд долларов с 10% до 25%.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пожар и жесткая посадка в Шереметьеве
- Welt: Россия снова стала сверхдержавой
- Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища и автоматы
- Вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
- Израильские силовики убили полевого командира ХАМАС
Самое читаемое
-
В аварии на Кубани погибли артисты комедийного проекта Stand Up
- Найдена яма с останками казненных советских граждан
- Пятеро убитых и живой ребенок: омбудсмен сообщила подробности трагедии
- Друзья заживо сгорели в машине напротив пожарной
- Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента
- Король Таиланда вступил в брак с генералом
Телеканал "Россия"
-
Российская делегация с Сергеем Лазаревым поехала в Тель-Авив
- Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Подарок к празднику: канал "Россия" покажет "Т-34" 9 мая
- Что смотреть на телеканале "Россия" в майские выходные?
Вести.Экономика
-
Может ли мировая экономика пережить нефть по $100 за баррель?
- 15 правил этикета при написании электронных писем
- ФРС готовит новый вариант QE?
- Рынок США: новые рекорды и риски Армагеддона
- 8 рисков для туристов на отдыхе
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
- Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul
- Новый Mercedes-Benz GLS для России: первые детали
- На Украину официально повезли битый автохлам из США
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Обнаружена связь между плацентой и развитием аутизма
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
НАТО проводит учения в "русских" кварталах
- Жители Донбасса рассказали, зачем им российские паспорта
- Россия собирает "Бессмертный полк"
Вести-Москва
-
"Московская весна A Сappella": услышать живое пение можно на 50 площадках
- В столице проходит весенний мотофестиваль
- Усадьбы Останкино и Кусково готовятся встречать вековой юбилей
- Ажиотаж в Третьяковке: посетители спешат увидеть уникальные работы Эдварда Мунка
- В Москве открылись необычные площадки для регистрации брака
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Снижение обоняния в пожилом возрасте может указывать на скорую смерть
- В Париже прошла церемония награждения самых выдающихся женщин-учёных мира
- Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов
- Найдены сразу две неизвестные египетские царицы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом