Торговля между США и КНР: Трамп грозит немедленно повысить пошлины

Дональд Трамп готов более чем в два раза повысить тарифы на импорт китайских товаров уже в пятницу.

Президент США заявил, что повысит тарифы на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов с 10% до 25%. Более того, он пригрозил в ближайшее время ввести 25%-е тарифы на дополнительные товары на 325 млрд долларов.

Уже несколько месяцев американский президент и его экономический советник Кадлоу едва ли не в ежедневном режиме говорили об успешном ходе переговоров, однако неожиданное заявление Трампа говорит об обратном, сообщает телеканал "Россия 24".

Вместе с тем как раз на этой неделе ожидалось, что переговоры выйдут на финишную прямую и сделка будет заключена. Эксперты не исключают, что слова Трампа — способ оказать дополнительное давление.

Как пишет The Walls Street Journal, китайская сторона с удивлением восприняла такую резкую смену риторики Трампа. Более того, издание сообщает, что теперь КНР рассматривает вариант отмены визита в Вашингтон своего главного торгового переговорщика. Очередной раунд переговоров должен был состояться на этой неделе.

Для рынков заявления главы Белого дома стали громом среди ясного неба. С самого открытия фьючерсы на американские индексы начали стремительно снижаться, теряя около 2%. Курс юаня к доллару теряет один процент с третью.

С момента начала так называемого торгового перемирия 1 декабря Трамп дважды откладывал повышение тарифов на товары на 200 млрд долларов с 10% до 25%.