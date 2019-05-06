Илья Воробьев: перспективы попадания на чемпионат мира у игроков одинаковые

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после заключительного матча этапа Евротура против команды Чехии (4:1) поделился соображениями об определении окончательной заявки на предстоящий чемпионат мира.

"Сейчас мы будем обсуждать каждую кандидатуру и придем к общему знаменателю. У нас есть идеи, но все обсудим со штабом, — приводит слова Воробьева Чемпионат.Com. – Перспективы у всех одинаковые, по каждому будем решать и советоваться, оценивать всех. Мы имеем очень много атакующих игроков, большой потенциал. В прошлом году такого не было".

Напомним, что сборная России стала победителем Евротура досрочно и вышла на игру против чехов в ранге чемпиона турнира. Теперь "Красной машине" предстоит участие в чемпионате мира, который состоится в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.