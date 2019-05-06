Израиль и Палестина приняли соглашение о прекращении огня

Соглашение о прекращении огня приняли Израиль и Палестина. Оно вступило в силу сегодня в 4:30 утра.

Обострение ситуации на границе с сектором Газа началось 4 мая. В результате обмена ударами между Израилем и Палестиной жертвами стало около 30 человек, еще около 250 пострадало, сообщает "Россия 24".

Обстрелы возобновились после месячного затишья и стали самыми масштабными за пять лет. С начала мая Палестина выпустила по югу Израиля около 600 ракет и мин, в ответ последовали удары по 320 целям в секторе Газа.