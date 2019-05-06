Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительства

С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого строительства. Компании больше не смогут напрямую привлекать средства граждан. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках, а возводиться дома будут на кредиты, выданные строго под тот или иной проект. Успеет ли адаптироваться рынок?

Без шоков и лишней истерии — такие прогнозы дают аналитики строительной отрасли за два месяца до вступления в силу новых правил, о которых застройщики узнали еще в прошлом году. Все это время ушло на подготовку; критерии менялись и даже смягчались, как при последней редакции, утвержденной в правительстве в конце апреля.

В результате часть жилья можно будет достроить по старым правилам, без открытия эскроу-счетов. В таком случае степень готовности дома должна составлять не менее 30%. Второй важный критерий — количество заключенных договоров (минимум 10%).

"По нашим подсчетам, только около 3,5-5 млн квадратных метров жилья не попадают под эти критерии. Это нам дает возможность плавного перехода в течение двух лет на проектное финансирование. Но с первого июля все новые стройки будут строиться с проектным финансированием и использованием банковского кредита", — говорит заместитель председателя правительства Виталий Мутко.

Но есть и ряд оговорок: например, процент достройки может быть и меньше. 15% в случае, если договор с застройщиком предусматривает комплексное освоение и передачу социальных объектов и инфраструктуры в госсобственность. И даже шесть процентов — для проектов системообразующих компаний (таких всего две на всю Россию). Такие новые вводные позволят рынку более плавно перестроиться к новой модели, считают в Минстрое.

"С первого июля 2019 года отрасль переходит на совершенно иной формат работы, когда начинают присутствовать профессиональные игроки в виде банков, — говорит Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ России. — Нам очень важно, чтобы в результате реформы не нанести удар по строительной отрасли".

Готовность всех многоэтажек оценят эксперты. По предварительным прогнозам, свыше 70 процентов жилья достроят по старым правилам (порядка 96 миллионов квадратных метров). Но есть и те, кто уже с начала года успешно работает с эскроу-счетами. Такое сочетание позволит не только обеспечить плавный переход к новой модели, но также исключит резкого подорожания.