В городе Железноводске на Ставрополье горит девятиэтажка

Глава пресс-службы Главного управления МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев сообщил, что из-за пожара в девятиэтажном жилом доме в городе Железноводске на Ставрополье эвакуированы более 50 человек.

По предварительным данным, есть пострадавшие, передает "Интерфакс".

Под данным МЧС, к тушению пожара привлечены 15 человек и семь единиц техники. Площадь пожара около ста квадратных метров.