6 мая 201906:45
В городе Железноводске на Ставрополье горит девятиэтажка
Глава пресс-службы Главного управления МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев сообщил, что из-за пожара в девятиэтажном жилом доме в городе Железноводске на Ставрополье эвакуированы более 50 человек.
По предварительным данным, есть пострадавшие, передает "Интерфакс".
Под данным МЧС, к тушению пожара привлечены 15 человек и семь единиц техники. Площадь пожара около ста квадратных метров.
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