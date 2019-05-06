Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".

Это мужчина 1987 года рождения, ранее осужденный по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Он обнаружен в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района, передает РИА Новости.

14 апреля из помещения изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" совершили побег 9 задержанных.