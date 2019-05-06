Из-за пожара в многоэтажном доме в Железноводске введен режим ЧС

Глава Железноводска Ставропольского края Евгений Моисеев сообщил, что из-за пожара в многоэтажном доме, который был вызван взрывом бытового газа, в городе введен режим ЧС.

Погибших нет, но есть пострадавшие, сообщает "Интерфакс".

Моисеев рассказал, жильцы пострадавшего подъезда будут расселены в муниципальные гостиницы.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев сообщил о пожаре в доме 43 на улице Энгельса. Эвакуированы более 50 человек.