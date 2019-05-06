Сборная Чехии объявила состав на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Чехии определился с составом на чемпионат мира. Первенство пройдет с 10 по 26 мая в Словакии – в Братиславе и Кошице.

В составе чешской сборной четыре представителя Континентальной хоккейной лиги — вратарь Якуб Коварж ("Автомобилист"), защитник Ян Коларж ("Амур"), нападающие Робин Ганзл ("Спартак"), Михал Ржепик ("Витязь") и Томаш Загорна ("Амур"). Так же в состав включены десять хоккеистов, выступающих в НХЛ.

Полностью состав сборной Чехии выглядит так вратари — Патрик Бартошак ("Витковице"), Шимон Грубец ("Тршинец"), Якуб Коварж;и защитники — Радко Гудас ("Филадельфия", НХЛ), Филип Гронек ("Детройт", НХЛ), Коларж, Михал Моравчик ("Пльзень"), Давид Мусил ("Тршинец"), Ян Рутта ("Тампа", НХЛ), Давид Скленичка ("Лаваль Рокет", АХЛ), Петр Заморски ("Маунтфилд"); нападающие — Ржепик, Ганзл, Томаш Загорна, Михал Фролик ("Калгари", НХЛ), Филип Хытил ("Рейнджерс", НХЛ), Дмитрий Яшкин, Якуб Врана (оба — "Вашингтон", НХЛ), Якуб Ворачек ("Филадельфия", НХЛ), Доминик Кубалик ("Амбри-Пиотта", Швейцария), Ян Коварж ("Пльзень"), Ондржей Палат ("Тампа", НХЛ), Доминик Симон ("Питтсбург", НХЛ), Давид Томашек ("Ювяскюля", Финляндия), Гинек Зогорна ("Лахти", Финляндия).

Сборная Чехии на первом этапе сыграет с командами Швеции (10 мая), Норвегии (11 мая), России (13 мая), Латвии (16 мая), Италии (17 мая), Австрии (19 мая) и Швейцарии (21 мая)