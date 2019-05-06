На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту убийства 29-летнего молодого человека на пляже. По данным следственного управления СК РФ по региону, в убийстве подозреваются двое мужчин, ранее судимых за тяжкие преступления.

ЧП произошло 4 мая на Центральном пляже в новосибирском Академгородке, передает РИА Новости.

По данным следствия, 4 мая 2019 года в вечернее время, находясь на Центральном пляже Советского района, молодой человек вступил в конфликт с двумя 31-летними мужчинами. Один из них нанес удар ножом молодому человеку в шею, от полученного ранения 29-летний мужчина скончался на месте. После совершения убийства они забрали у убитого мобильный телефон, паспорт, после чего скрылись.

5 мая сотрудники СКР и МВД задержали двоих подозреваемых. Ведется следствие, назначен ряд экспертиз.