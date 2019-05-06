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Аварийная посадка в Шереметьеве 52 минуты назад
Катастрофа в Шереметьеве: бортпроводник погиб, спасая пассажиров из горящего самолета
Бортпроводник Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьеве, Максим Моисеев погиб, пытаясь спасти пассажиров.
Людей эвакуировали через переднюю дверь по надувному трапу. С пассажирами в хвостовой части самолета находился Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь, когда в хвосте уже начался пожар. "У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолет", — рассказал ТАСС источник в авиакругах. Бортпроводник до последнего не выходил из самолета и погиб.
Трагедия произошла вечером 5 мая. Следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета Шереметьево, где совершил аварийную посадку и загорелся. По последним данным, в списке жертв 41 человек. Всего на борту было 78 пассажиров и членов экипажа. В московских больницах находятся шесть пострадавших при катастрофе "Суперджета". Врачи борются за их жизнь и здоровье.
Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского академик Амиран Ревишвили рассказал РИА Новости, что в клинике сейчас находятся четыре пациента. Состояние троих из них оценивается как средней тяжести. Они находятся в сознании, дышат сами . У всех ингаляционная термическая травма. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии. У нее ожоги дыхательных путей, поверхностные ожоги до 15% и множественные ушибы конечностей.
В Мурманской области объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой. Жители несут цветы, свечи и мягкие игрушки к стихийным мемориалам. Память погибших чтут в аэропорту города, а также у памятника жертвам интервенции.
Трагедия повлияла на расписание полетов "Аэрофлота". Как сообщает "Россия 24", суммарно перевозчик отменил и задержал около 50 рейсов из аэропорта в воскресенье и понедельник. Это связано с закрытием одной из взлетно-посадочных полос. Также на более позднее время перенесены вылеты десятков рейсов авиакомпании из других городов в Шереметьево. Изменения коснулись как полетов внутри России, так и за рубеж.
Соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве выражают по всему миру. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину. "Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших", — написал он на своей странице в Twitter. Словацкий президент Андрей Киска глубоко опечален трагедией. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Присоединился к соболезнованиям глава латвийского МИД и его абхазский коллега. Скорее поправиться всем, кто получил травмы, пожелал канцлер Австрии Себастьян Курц. Кадры авиакатастрофы он назвал шокирующими. Министр иностранных дел Кубы направил слова соболезнования родственникам погибших и всем жителям России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова поддержки родственникам тех, кто погиб и пострадал в результате авиакатастрофы. Он молится об упокоении погибших и выздоровлении тех людей, которые сейчас находятся в больницах, сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков. По благословению Патриарха Кирилла священнослужители посетят пострадавших.
Между тем Ространснадзор начал проверки в связи с авиакатастрофой SSJ-100. Как сообщается на сайте, ведомство проверит "Аэрофлот", международный аэропорт Шереметьево, а также ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" на предмет соблюдения норм воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов.
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