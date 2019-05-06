Президент WADA не сомневается в правильности решения восстановить РУСАДА

Глава всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди считает правильным решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). По мнению Риди, критики подобного решения преследуют политические цели.

Несколько национальных антидопинговых агентств подвергли критики решение WADA, посчитав его поспешным. Крэйг Риди заявил, что критики руководствуются не спортивными, а политическими целями. Президент WADA же должен в первую очередь руководствоваться здравым смыслом.

Риди отметил прогресс РУСАДА по выполнению требований задач, поставленных WADA. Аудиторы WADA подтвердили, что российская антидопинговая служба устранила все недостатки.