В Сочинском фестивале бега приняли участие 4 тысячи человек из 11 стран мира

В международном фестивале бега Rosa Run в Красной Поляне приняли участие более 4 тысяч человек из 11 стран мира. Это примерно в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели, сообщает ГТРК "Вести Сочи".

Спортсмены-любители соревновались в нескольких дисциплинах: забег на дистанции в 6,5 километров с набором высоты 1150 метров, костюмированный забег на 3,5 километра (в смогли принять участие все желающие), командный квест-забег с заданиями, а также новые трейловые забеги по горам на 7 и 24 километра.

Организаторы фестиваля сообщили, что в следующем году фестиваль бега планируют провести в сочинских горах с 30 апреля по 3 мая. Регистрация уже открыта.