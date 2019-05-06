На борту сгоревшего SSJ-100 нашли черные ящики

В аэропорту Шереметьево, где после аварийной посадки сгорел "аэрофлотовский" SSJ-100, продолжают работать специалисты. Им уже удалось найти оба бортовых самописца — речевой и параметрический. Как сообщает "Интерфакс" они уже переданы для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет.

По словам экспертов, состояние черных ящиков приемлемое для работы с ними. Расшифровка займет от двух до четырех недель..

Между тем, в компании "АльфаСтрахование", которая вместе с "Согазом" застраховала SSJ-100, подтвердили полную гибель воздушного судна. Размер страховых выплат "Аэрофлоту" не раскрывается.

5 мая после вылета из Москвы в Мурманск ближнемагистральный самолет "Аэрофлота" "Сухой Суперджет" с 78 пассажирами и членами экипажа на борту вернулся в воздушную гавань и загорелся после аварийной посадки. Погиб 41 человек. В больницах находятся шесть пострадавших в катастрофе