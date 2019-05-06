В Приамурье семьи с детьми смогут получить новые денежные выплаты

В Приамурье началось оформление документов для получения новых социальных выплат. На них могут рассчитывать семьи, имеющие детей. Об этом сообщает ГТРК "Амур".

Новые дотации могут получить семьи, где первый ребенок родился после 1 января 2019 года. Единовременно им назначена выплата размером около 24 000 рублей. Это два прожиточных минимума. Кроме того, на второго ребенка в семье выделяется примерно 136 000 рублей, что составляет тридцать процентов от материнского капитала. Причем уровень дохода родителей не влияет на право получения денежных средств.

Подобные выплаты стали возможны благодаря национальному проекту "Демография". Оформить необходимые документы можно по месту жительства в управлениях социальной защиты населения. На официальном сайте регионального Минсоцзащиты находится вся информация о требуемых бумагах и порядке их подачи.