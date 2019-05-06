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6 мая 201909:54

Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

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Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел около 09:30 утра 6 мая при проведении сварочных работ на производстве аммиака на заводе, входящем в структуру "УралХима".

"Бабахнуло так, что на вечном огне было слышно", — отметил один из местных жителей.

По предварительным данным, ремонтная бригада попыталась болгаркой разрезать емкость с остатками аммиака, что привело к взрыву. От полученных травм на месте скончались трое рабочих, еще один находится в реанимации.

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