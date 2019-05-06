Зидан не доволен игрой Модрича

Зинедин Зидан, вернувшийся на пост главного тренера мадридского "Реала", выразил недовольство игрой полузащитника Луки Модрича. Зидан считает, что обладатель Золотого мяча должен приносить больше пользы.

Более того, французский специалист задумался о целесообразности нахождения Модрича в команде. Контракт хорвата рассчитан до июня 2020 года, однако не исключена продажа33-летнего футболиста ближайшим летом. Трансферная стоимость Модрича оценивается в 25 миллионов евро.

Прошлым летом Лука хотел покинуть Мадрид и перейти в "Интер". Но этот переход так и не состоялся. В нынешнем сезоне капитан сборной Хорватии сыграл за "Рал" 44 матча, в которых забил 4 мяча.

