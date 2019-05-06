Небольшой арсенал обнаружили в квартире жителя Подмосковья

Четыре револьвера, травматический пистолет, охотничье ружье и автомат Калашникова изъяли у 48-летнего жителя Фрязина. Разрешений на оружие у мужчины не было, сообщает подмосковное управление МВД. Домашний арсенал сняли на видео.

Боевой набор и 128 патронов различного калибра, а также матрицу для их изготовления оперативники обнаружили в квартире на улице Нахимова. О происхождении оружия их владелец говорить отказался.

Револьверы, пистолет "Хорхе", ружье и автомат отправили на экспертизу, а подозреваемого — под подписку о невыезде. Мужчине грозит до восьми лет в колонии за незаконные приобретение, сбыт и хранение оружия и боеприпасов.