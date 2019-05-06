На восстановление лесов Башкирии выделят более 2 миллиардов рублей

Власти Башкирии до 2024 года направят более 2 миллиардов рублей на восстановление лесов республики. Средства поступят в рамках национального проекта "Экология". В этом году планируют приобрести 22 единицы спецтехники. Автопарк будет пополнен автоцистернами на базе автомобилей "Урал" и ГАЗ, а также тракторами и мобильными лесопатрульными комплексами, сообщает ГТРК "Башкортостан".

В настоящий момент проведена закупка трех квадрокоптеров. Как сообщает Центр предупреждения и тушения лесных пожаров, в этом году Башкортостан получил на обновление техники для охраны лесов от пожаров более 43 миллионов рублей. Такая же сумма из федерального бюджета региону будет выделяться ежегодно, вплоть до 2024 года.

Напомним, сейчас в Башкирии объявлен особый противопожарный режим. В лесных массивах запрещено разведение костров, а также палы сухой травы и мусора.