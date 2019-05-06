При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВПП

После приземления в аэропорту Норильска пассажирский Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает "Интерфакс".

По информации источника в службах аэропорта, экипаж не смог удержать в пределах ВПП Boeing после приземления в Норильске. Самолет выкатился на грунт.

На борту находилось более 100 человек, по предварительным данным, никто не пострадал.