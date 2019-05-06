Следствие выдвинуло три версии катастрофы в Шереметьеве

В настоящее время следователи рассматривают три основные версии аварийной посадки лайнера Superjet-100: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр судна; неисправность самолета; неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

ЧП произошло вечером 5 мая. Самолет компании "Аэрофлот" вскоре после вылета из Москвы в Мурманск подал сигнал бедствия и вернулся в столичный аэропорт Шереметьево. По данным информированного источника "Интерфакса", на высоте около 2 тысяч метров в борт ударила молния, после чего отказала радиосвязь и другая электроника. В 18:32 Superjet-100 совершил посадку с полными баками топлива. При ударе о полосу разрушилась одна из стоек шасси, а затем загорелся двигатель.

При пожаре на борту погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. В больницах остаются 9 человек, такие данные сегодня предоставили в Минздраве.

Оба черных ящика аварийного самолета уже найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета для расшифровки. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сегодня лично осмотрел место крушения и потребовал в кратчайшие сроки завершить сбор доказательств, а также провести все генетические судебно-медицинские экспертизы.

Родственникам пострадавших и жертв ЧП оказывается всесторонняя помощь. С ними работают психологи и специалисты центра имени Сербского, передает телеканал "Россия 24".

По поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, создана Госкомиссия по расследованию ЧП. Ространснадзор уже приступил к внеплановым проверкам авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по организации воздушного движения.