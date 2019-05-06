9 мая в Нижнем Тагиле впервые проведут уникальную акцию "Бессмертный цех"

В День Победы в Нижнем Тагиле впервые проведут новую акцию "Бессмертный цех". По главной площади горожане пронесут портреты своих родственников – тружеников тыла, сообщает ГТРК "Урал".

В годы Великой Отечественной войны на "Уралвагонзаводе" производили рекордное количество легендарных Т-34. Кроме того, несколько десятков тысяч рабочих 11 эвакуированных в Нижний Тагил предприятий регулярно отправляли на фронт бронекорпуса, снаряды и авиабомбы для советских штурмовиков Ил-2.

"Штатнер Лазарь Львович был здесь главным диспетчером. Он держал в голове всю цепочку, знал всю последовательность изготовления, сроки, порядок. Один человек выполнял объем работы на заводе, как сейчас целая служба", – заявила главный хранитель выставочного комплекса Ольга Гурская.

Чтобы сохранить память о трудовом подвиге уральцев, в Нижнем Тагиле 9 мая проведут новую акцию "Бессмертный цех". По центральной площади города с портретами тружеников тыла пройдут их дети и внуки.

"Он умер 45-м, не успел дожить до Победы, потому что приходилось работать по 16 часов. А когда давали паек, он не доедал – отдавал детям", – говорит жительница Нижнего Тагила Ольга Иванова.

Похожую историю могут рассказать практически в каждой семье Нижнего Тагила, поэтому идею торжественного шествия поддержали сотни горожан. Возглавит его тот самый раритетный Т-34. Легендарный танк уже покрашен и восстановлен. "Машина простая, можно на коленке отремонтировать", – отметил водитель-испытатель Павел Семенов.

Жители Нижнего Тагила надеются, что уникальную акцию "Бессмертный цех" поддержат и в других российских городах, где в военные годы Победу ковали в тылу.