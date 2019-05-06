"Ахмат" купил польского полузащитника

Полузащитник польской Конрад Михалак продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. 21-летний футболист согласовал контракт с грозненским "Ахматом".

Михалак доиграет сезон в составе "Лехии", а летом присоединится к своей новой команде. В "Ахмате" уже играет один поляк – полузащитник Дамьян Шиманьский, пришедший из "Вислы".

В нынешнем сезоне Конрад Михалак сыграл 22 матча, в которых забил один мяч и получил две желтых карточки. Футболист входит в молодежную сборную Польшу.