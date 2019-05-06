Группа геофизиков прибыла на место оползня на Бурее

Группа геофизиков прибыла на Бурею для контроля ситуации на месте оползня. Ученые будут регулярно проводить аэрофотосъемку, производить замеры. Главная проблема — движение горной породы и появление новых трещин в скалах. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная".

Риск повторного оползня на реке по-прежнему возможен, рассказал завлабораторией оптимизации регионального природопользования Института водных и экологических проблем ДВО РАН Андрей Остроухов. Но, к счастью, его размер будет не таким глобальным, как зимой.

Работать в Верхнебуреинском районе продолжают разные специалисты, в том числе спасатели. Они следят за тем, чтобы упавшие в русло деревья не создавали затор движению реки. Опасность подтопления для села Чекунда пока сохраняется, сообщил замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия. Всё необходимое для экстренных ситуаций снаряжение у спасателей есть. Они будут дежурить на Бурее до конца паводка.