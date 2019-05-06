Троллейбус переехал пенсионерку на центральной площади Ярославля

Пожилая жительница Ярославля угодила под колеса троллейбуса, водитель которого даже не заметил переходившую дорогу женщину и уехал с места ДТП. Момент столкновения попал в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла ранним утром 5 мая на площади Богоявления. На кадрах видно, как 64-летняя пенсионерка пересекает проезжую часть в месте, где разворачиваются троллейбусы. Водитель "усатого", судя по всему, оглядывался по сторонам и не заметил женщину — проехав по ней, он спокойно уехал.

На помощь пострадавшей поспешили очевидцы, они же вызвали скорую помощь. Пенсионерку госпитализировали с переломом плеча, ее жизни ничего не угрожает.

На оставившего место ДТП водителя завели административное дело.