Умер участник казанского марафона

Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.

38-летний участник полумарафона (дистанция 21,5 км) из Владимирской области почувствовал себя плохо на дистанции. Дежурившая на соревнованиях бригада скорой помощи среагировала на случившееся и оказала необходимую помощь. Но спасти пострадавшего не удалось.

Каждый из участников забегов допускался к соревнованиям только при наличии документов об отсутствии у него медицинских противопоказаний. Умерший спортсмен также имел все необходимые документы, поэтому быд допущен к старту.