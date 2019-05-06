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6 мая 201913:03

Умер участник казанского марафона

EPA

Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.

38-летний участник полумарафона (дистанция 21,5 км) из Владимирской области почувствовал себя плохо на дистанции. Дежурившая на соревнованиях бригада скорой помощи среагировала на случившееся и оказала необходимую помощь. Но спасти пострадавшего не удалось.

Каждый из участников забегов допускался к соревнованиям только при наличии документов об отсутствии у него медицинских противопоказаний. Умерший спортсмен также имел все необходимые документы, поэтому быд допущен к старту.

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