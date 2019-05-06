Кремль о катастрофе SSJ-100: нельзя руководствоваться эмоциональным фоном в соцсетях

Решение о возможной приостановке полетов самолетов должны принимать специальные авиационные органы РФ после изучения всех обстоятельств, сообщили в Кремле, комментируя аварийную посадку самолета Superjet-100 в аэропорту Шереметьево.

"Это не прерогатива президента — принимать решение в пользу приостановки или продолжения полетов самолетов той или иной модели или той или иной марки", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что ранее глава государства дал поручения по проведению соответствующего расследования и оказанию помощи пострадавшим.

Также Песков призвал ориентироваться на официальные результаты расследования.

"Абсолютно понятен эмоциональный фон и в соцсетях, но здесь нельзя руководствоваться фоном в социальных сетях. Здесь можно руководствоваться только теми выводами, которые сделает комиссия", — указал он.

Самолет "Аэрофлота" загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. В огне погиб 41 человек. Следователи пока рассматривают три основные версии аварийной посадки лайнера: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров или лиц, проводивших технический осмотр судна; неисправность самого самолета; неблагоприятные метеоусловия.

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet-100 нет.