Банда мигрантов напала на машину предпринимателя на столичной АЗС

Пятеро вооруженных налетчиков попытались прямо на заправке ограбить столичного предпринимателя, но им помешали проезжавшие мимо полицейские, сообщили в московском управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленников.

Нападение произошло среди бела дня на Ясеневской улице, когда владелец BMW заехал на АЗС. На кадрах видно, как налетчики заглядывают в салон машины, после чего начинают бить стекла и шарить в поисках сумки с деньгами — бизнесмен перевозил 1,8 миллиона рублей. Напуганные сотрудники заправки отбежали в сторону, поскольку в руках у одного из грабителей был пистолет.

Добраться до денег у грабителей не вышло — им помешали остановившиеся рядом патрульные. Злоумышленники скрылись с места на своем автомобиле, который спустя несколько минут бросили во дворах, а сами пустились в бега. Одного из подозреваемых задержали — им оказался 31-летний приезжий из Средней Азии.

Следователи предполагают, что для пятерых подельников это был не первый "выход в свет" — действовали они уверенно и точно знали, когда их жертва повезет крупную сумму.