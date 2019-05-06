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Катастрофа в Шереметьеве 27 минут назад
Мурманск, скорбим! Истории чудом спасшихся и погибших в горящем самолете
С момента трагедии в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая прошло слишком мало времени, чтобы узнать о судьбах всех, кто погиб.
Пока, по сведениям СМИ и региональных правительств, достоверно известно о том, что среди тех, чья жизнь оборвалась в огне на взлетно-посадочной полосе, — 26 жителей Мурманской области, пятеро – из Подмосковья и десять человек из других регионов.
Спасая пассажиров из хвостовой части горящего лайнера, погиб бортпроводник — выпускник кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина Максим Моисеев. Ему было 22 года.
Судя по страничке Максима "ВКонтакте", которую разыскали пользователи, он заходил туда всего за минуту до рокового взлета: 5 мая в 18:02.
По сведениям местных СМИ, в списке жертв катастрофы – несколько медиков: сотрудники взрослой поликлиники в Снежногорске Мурманской области, в том числе и ее начальник Евгений Новиков. Вместе с ним погибла его дочь София.
Среди тех, кому не удалось спастись из огненного ада, — прокурор Печенгского района Мурманской области Елена Ратникова, два члена областного правительства, инженер отдела радиационной безопасности Кольской атомной электростанции Андрей Чупрунов из Полярных Зорь, пишет портал "СеверПост".
Трагедия унесла жизни 41 человека: 40 взрослых и одного ребенка. Для северного региона, где почти все местные жители относятся друг к другу как к родственникам, это не просто общая, а личная трагедия.
Как пишут мурманчане в соцсетях, в списках много знакомых фамилий. В регионе объявлен траур.
Соболезнования семьям погибших и всем мурманчанам приходят не только из разных регионов России, но и из-за рубежа, а на здании генконсульства Норвегии в знак скорби приспущены флаги.
В группе "Мурманск" в "Фейсбуке" – сотни слов поддержки тем, кого коснулась эта страшная трагедия, и рассказы о людях, которые погибли в авиакатастрофе.
Кадры с горящим самолетом "Аэрофлота" SSJ-100, который следовал из Москвы в Мурманск, но вечером 5 мая вынужденно вернулся в Шереметьево, облетели весь мир. Он совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Во время посадки у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из 78 человек, находившихся на борту, выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира, которых удалось спасти, эвакуировав по надувным трапам в той части, которой на тот момент не коснулся огонь.
Когда происходят авиакатастрофы, нередко оказывается, что на роковом рейсе чудом не оказались те, кто собирался на нем лететь.
Так произошло с вахтовиком Сергеем Кузьминым из Самары. Он должен был лететь из Мурманска далее на Землю Франца-Иосифа, но поскольку никогда не был в столице российского Заполярья, то решил вылететь из Москвы не вечерним, а утренним рейсом, и поменял билет, пишет местный портал mmk.news.
На этом рейсе могла оказаться и мурманчанка Алена Медведева. Вместе с дочерью она гостила у родителей в Белгороде, а вечером 5 мая собиралась лететь из Москвы домой, но поменяла билет.
"У меня было предчувствие, даже когда я брала билет, что я не полечу пятого числа", — рассказала она журналистам. Женщине удалось договориться с начальником, он разрешил ей взять еще три дня в счет отпуска, и Алена поменяла билет на другой рейс.
Сейчас московские врачи борются за жизнь пострадавших, но выживших пассажиров этого рейса.
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