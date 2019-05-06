Ученые начали поиск нефтяных месторождений на стыке Томской и Новосибирской областей

Специалисты СО РАН начали поиск нефтяных месторождений на стыке Томской и Новосибирской областей. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука. На данный момент ученые провели исследование Межовского нефтегазоносного района, который охватывает юг Томской и север Новосибирской областей.

"Эксперты провели анализ всех имеющихся на сегодня данных: в том числе результатов испытаний скважин, каротажа, точечных замеров пластовых температур и давлений, а также химических анализов подземных вод и водорастворенных газов", — рассказали в ИНГГ СО РАН.

Кроме того, ученые подробно изучили состав пород. Специалисты обнаружили, что в районе залежей углеводородов увеличивается концентрация таких элементов как бром, йод, бор, литий, аммоний, рубидий. Такие участки выделили на всех площадях, которые были отмечены как высокоперспективные для поиска пропущенных залежей.

В итоге ученые составили 4 карты с перспективными зонами нефтеносности отложений на юге Томской и севере Новосибирской областей. На картах земли разделили на три категории: высокоперспективные, перспективные и требующие дополнительного исследования. Именно в пределах высокоперспективных районов вероятность найти новые нефтяные залежи наиболее высока. В будущем эксперты планируют оценить возможный объем нефти, который можно добыть на стыке Томской и Новосибирской областей.