В Новосибирской области спасателям удалось остановить распространение огня вблизи дачных поселков

Три деревни чуть не сгорели в минувшие выходные в Новосибирской области. Как передает пресс-служба ГУ МЧС России, природные пожары вплотную приблизились к населенным пунктам в Чистоозерном районе. Только благодаря скоординированной и профессиональной работе пожарных удалось избежать серьезных последствий.

В области сейчас тяжелая ситуация с палом сухой травы. Осложняет обстановку сильный ветер, сообщает ГТРК "Новосибирск". От пожара были спасены деревни Мухино, Мироновка и Романовка. 5 мая трава загорелась в непосредственной близости от садового общества "Сады Приобья". Площадь возгорания составила 200 гектаров. Пострадали надворные постройки и стена строящегося дома. В Коченевском районе спасателям удалось остановить распространение огня, и дачные дома не пострадали.

За последнюю неделю число лесных пожаров возросло в четыре раза. Чаще всего виновником чрезвычайных ситуаций становятся местные жители.