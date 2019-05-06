Кокорина поздравили в суде с победой в чемпионате России

В Краснопресненском суде столицы началось заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Перед началом судебных прений нападающего "Зенита" Кокорина поздравили с победой его клуба в чемпионате России.

В нынешнем сезоне Александр успел сыграть в трех матчах российской премьер-лиги и забить один мяч. После чего он был арестован. Однако Александр получит свою золотую медаль после того, как окажется на свободе.

"Мне важно, что "Зенит" поддержал и даст медаль. Но не в медали же дело. Главное, что выиграли, это долгожданная победа", – приводит слова Кокорина "Спорт-Экспресс".