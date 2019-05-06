Карен Хачанов остался тринадцатым в рейтинге теннисистов

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала еженедельный рейтинг. Российские спортсмены Карен Хачанов и Даниил Медведев занимают 13 и 14 места.

Карен Хачанов остался на 13 месте. Даниил Медведев также сохранил свою 14 позицию. Андрей Рублев поднялся с 89 строчки на 88.

Серб Новак Джокович остался первой ракеткой мира. Испанец Рафаэль Надаль остался на второй позиции. Швейцарский ветеран Роджер Федерер сместил с третьей строчки представителя Германии Александра Зверева.