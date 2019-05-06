Воздушные шары больше не взлетят в небо на выпускных вечерах в Иркутской области. Министерство образования поддержало инициативу студента одного из вузов и посоветовало образовательным учреждениям отказаться от этой традиции. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".

Активист и волонтер благотворительного фонда "Подари планете жизнь" Евгений Бикмулов изучил, как запуск воздушных шаров может сказаться на загрязнении окружающей среды. В письме, направленном в областной Минобр, он подробно описал вред, наносимый природе. Шарики могут упасть в водоем или на землю. При этом разлагаются они очень долго, выделяя ядовитые вещества. Страдают от шариков и представители фауны: рыбы и животные гибнут, проглотив резину.

Никакие благотворительные акции по сбору мусора спасти от этой напасти не могут. Ведь шарики очень легкие и разлетаются на сотни километров. Так что наряду с широко известными проблемами загрязнения окружающей природы воздушные шары — совсем не мелочь, считает Евгений. Они наносят большой вред экологии.