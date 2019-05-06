Мохаммед Салах не сыграет с "Барселоной"

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной". Египетский нападающий получил травму в игре с "Ньюкаслом".

В матче с "Ньюкаслом" Салах получил повреждения в результате столкновения с вратарем соперника Мартином Дубравкой. Мохаммед не смог продолжить встречу и покинул поле на носилках. После обследования выяснилось, что египтянин не сможет сыграть с "Барселоной".

Ответная встреча "Ливерпуля" и "Барселоны" запланирована на вторник 7 мая. Первый полуфинал, прошедший в Барселоне, завершился победой хозяев 3:0.