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6 мая 201915:00

Майкла Калви оставили под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает "Интерфакс". Таким образом суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу защиты.

Апелляционная инстанция не нашла основания для освобождения Калви и назначения ему меры пресечения, не связанной с ограничением свободы.

По делу Baring Vostok помимо Калви проходят еще пять человек, все они арестованы. Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 миллиарда рублей.

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