Гидрографическое судно ВМС Британии пришло в порт Одессы

Британское гидрографическое судно HMS Echo пришло в Одессу. Корабль останется в украинском порту до 9 мая. Его посетит командующий ВМС Незалежной Игорь Воронченко, а также британцы сыграют с украинскими коллегами в регби, сообщает пресс-служба местных военно-морских сил.

We are open! Delighted to welcome the people of #batumi onboard this afternoon. If you can get here by 4pm we'd love to see you!@UKinGeorgia @RoyalNavy pic.twitter.com/mc9ayCYJIC