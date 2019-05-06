Гидрографическое судно ВМС Британии пришло в порт Одессы

Британское гидрографическое судно HMS Echo пришло в Одессу. Корабль останется в украинском порту до 9 мая. Его посетит командующий ВМС Незалежной Игорь Воронченко, а также британцы сыграют с украинскими коллегами в регби, сообщает пресс-служба местных военно-морских сил.

We are open! Delighted to welcome the people of #batumi onboard this afternoon. If you can get here by 4pm we'd love to see you!@UKinGeorgia @RoyalNavy pic.twitter.com/mc9ayCYJIC — HMS Echo (@HMS_Echo) 1 мая 2019 г.

Ранее HMS Echo посетил грузинский порт Батуми. Там британские моряки встретились с руководством Аджарии и командование береговой охраны. Кроме того, все желающие могли подняться на борт корабля.

HMS Echo – небольшое судно: длина — почти 90 метров, водоизмещение — 5 тысяч тонн, экипаж – 88 человек. Основное назначение корабля – снабжение флота гидрографической и океанографической информацией. Кроме того, Echo несет катер Sapphire. Он может работать независимо от основного корабля и поддерживать, например, Королевскую морскую пехоту.