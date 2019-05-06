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Катастрофа в Шереметьеве 3 минуты назад
Катастрофа в Шереметьеве: начата расшифровка черных ящиков
Аэропорт Шереметьево будет работать с ограничениями до вечера понедельника, 6 мая. Возможны также изменения в расписании рейсов. Там работают следователи, а на взлетной полосе все еще остаются обломки самолета.
Аэропорт Шереметьево понемногу возвращается к штатному режиму работы. Пассажиры регистрируются на свои рейсы, но большинство самолетов улетают и прилетают с опозданием до трех часов. При этом несколько чартеров в Турцию и в Тунис задержаны до ночи.
По словам министра транспорта Евгения Дитриха, который возглавляет комиссию по расследованию обстоятельств аварии, в ближайшие часы будут убраны обломки самолета. В полной мере Шереметьево заработает к концу 6 мая.
"Следователи свою часть мероприятий по борту и всем событиям завершили. Сейчас на полосе и на воздушном судне работает Межгосударственный авиационный комитет. Я надеюсь, что в течение дня эти мероприятия будут завершены. Специальные средства, связанные с тем, чтобы транспортировать воздушное судно с рулежной дорожки, готовы. Мы ждем только разрешения для того, чтобы открыть полосу", – прокомментировал Дитрих.
Министр транспорта еще раз подтвердил, что в результате трагедии погиб 41 человек, в том числе и бортпроводник Максим Моисеев, который до последних минут своей жизни делал все возможное для спасения пассажиров из горящего лайнера. Евгений Дитрих заявил, что выплаты родственникам жертв и пострадавшим будут идти из трех источников. Пассажиров сгоревшего самолета поддержат регионы. Сейчас в областях определяют сумму помощи. Также выплаты будут осуществляться в страховой компании и в "Аэрофлоте".
"В ближайшее время на совете директоров "Аэрофлота" мы рассмотрим проект решения об осуществлении таких выплат. Предварительное предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, – по 5 миллионов рублей", – рассказал министр транспорта.
В Шереметьево из Мурманска прибывают близкие погибших и пострадавших. Людей, которые находятся в тяжелом моральном состоянии, стараются вывести из аэропорта через запасные выходы, чтобы обойтись без журналистов и телекамер. С ними работают психологи. Помощь родственникам осуществляется и дистанционно.
"Более 1000 случаев оказания психологической помощи. Конечно, большинство из них (более 950 случаев) – это дистанционная помощь по телефонам двух горячих линий, которые работают в МЧС. Более 70 случаев – это оказание психологической помощи очно тем людям, которые обратились к нам по поводу трагедии. В настоящий момент задействовано более 25 специалистов. Из них 23 психолога из МЧС. Около 20 специалистов находятся в резерве. На данный момент работа организована не только в Москве и Мурманске, но и в разных регионах, там, где проживают родственники погибших и пострадавших", – прокомментировала директор Центра экстренной психологической помощи министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Юлия Шойгу.
Специалисты уже начали расшифровку параметрического самописца сгоревшего лайнера, отметил министр транспорта. Идет работа и с другими черными ящиками, найденными среди обломков.
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