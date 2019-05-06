Нападающий "Локомотива" Фарфан выбыл из строя до конца сезона

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан больше не выйдет на поле в текущем сезоне. В матче с "Арсеналом" перуанский футболист получил травму задней поверхности бедра.

Джефферсон Фарфан получил повреждение в конце первого тайма матча с "Арсеналом" и был заменен в перерыве. Обследование выявило у перуанца повреждение задней поверхности бедра, из-за которой он не поможет "железнодорожникам" в оставшихся матчах чемпионата России и полуфинале Кубка страны.

В нынешнем чемпионате 34-летний Джефферсон Фарфан выходил на поле 20 раз и забил 8 мячей.