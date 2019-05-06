Три хоккеиста покидают расположение сборной России

Сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира. Первенство пройдет в Словакии с 10 по 26 мая в городах Братиславе и Кошице.

Окончательный состав российской сборной еще не определен. Но стали известны имена трех хоккеистов, которые не выступят в Словакии. Это защитник Илья Любушкин и нападающие Илья Михеев и Александр Кадейкин.

"Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему сезон и рассчитывает на них в дальнейшем", — сообщил официальный сайт Федерации хоккея России.