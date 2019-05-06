6 мая 201915:42
Диспансеризацию в России будут проводить по-новому
В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Теперь, как пишет "Российская газета", люди старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год. Кроме того, им также будут проводить скрининги, которые направлены на раннее выявление онкологических заболеваний.
При этом для лиц от 18 до 39 лет сохраняется прежняя периодичность прохождения профилактических медосмотров: один раз в три года.
В конце апреля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что Минюст зарегистрировал несколько приказов Минздрава, которые регламентируют новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации
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