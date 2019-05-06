За несостоявшееся свидание с девушкой москвич жестоко расправился с кошкой

Москвич выкинул с 8-го этажа свою кошку – так он отомстил девушке, которая не пришла на свидание: мужчина отправил ей фотографии мертвого животного, говорится на сайте ГУМВД по столице.

Девушка рассказала полицейским, что познакомилась с 35-летним мужчиной в Интернете и там же договорилась о встрече, на которую не смогла прийти.

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде, против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. В полиции отметили, что мужчина злоупотребляет алкоголем.