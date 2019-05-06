Зеленский выразил соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве

Свои соболезнования в связи с аварией самолета Superjet-100 в московском аэропорту Шереметьево выразил избранный президент Украины Владимир Зеленский.

"Жизнь — это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке, и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет", — написал Зеленский на своей страничке в Facebook.

Трагедия произошла вечером 5 мая. Вылетевший из Москвы в Мурманск самолет "Аэрофлота" вскоре подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета. При аварийной посадке лайнер загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В огне погиб 41 человек, еще девять госпитализированы, сообщает ТАСС.

Черные ящики аварийного самолета Superjet-100 уже найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета для расшифровки. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Среди возможных версий произошедшего рассматривается недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность самого судна и сложные погодные условия.